Повернення пенсій ПФУ

В іншому ж випадку гроші доведеться повернути, й іноді – саме через суд, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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До фактів, що впливають на розмір пенсії, належать:

працевлаштування пенсіонера або зайняття підприємницькою діяльністю;

звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності

звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії;

зміна місцевості проживання;

зміна статусу;

зміна обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії.

За відсутності інформації про такі зміни можливе нарахування і виплата зайвих коштів, які пенсіонеру неодмінно доведеться повертати,

– пояснили у фонді.

Про всі вище перераховані зміни Пенсійний фонд України можна поінформувати особисто. Однак також можна подати відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Важливо! Якщо цього не зробити добровільно, то кошти стягатимуть вже через суд, і тоді з пенсії щомісяця вираховуватимуть до 20% виплат аж до повного погашення боргу.