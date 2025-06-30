Як повернути невиплачену пенсію

"Ощадбанк" повернув до Пенсійного фонду пенсії тих пенсіонерів, які не пройшли вчасно ідентифікацію. Втім уряд визначив порядок повернення громадянам невиплачених коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову № 745.

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Мова йде про кошти, які не отримали внутрішньо переміщені особи. Також це стосується грошей, які протягом року залишались на рахунках без жодного руху.

Щоб повернути невиплачені кошти, пенсіонері необхідно звернутися із заявою до Пенсійного фонду:

Подати заяву можна через вебпортал ПФУ – для цього необхідний кваліфікований або електронний підпис.

Заяву приймають в Ощадбанку – для цього знадобиться паспорт громадянина.

Варто знати! Ідентифікація внутрішньо переміщених осіб – це процедура, яка підтверджує, що особа дійсно є тим, за кого себе видає, і має право на отримання соціальних виплат, зокрема пенсій, призначених для ВПО. Вона є обов'язковою для пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію через "Ощадбанк".

Коли повернуть невиплачені кошти

Після розгляду заяви від пенсіонера Пенсійний фонд поверне суми пенсій в повному обсязі.

Невиплачені кошти надійдуть одним платежем на той рахунок, на який людина отримує пенсію.

Якщо є потреба, ВПО можуть вказати у заяві реквізити іншого рахунку, на який хочуть одержати виплати.

У разі смерті людини, родичі отримають невиплачені гроші у вигляді спадщини.

Важливо! Раніше парламент вирішив не просто призупинити виплати пенсій ВПО, які не пройшли ідентифікацію, але й зняти нараховані суми з їхніх пенсійних карток.