Хто має повертати отриману пенсію

У липні частина українських пенсіонерів має повернути надмірно нараховані пенсійні виплати. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ, йдеться про ті випадки, коли одержувачі пенсій не повідомили вчасно про зміни, що впливають на розмір виплат.

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До причин, через які можуть нарахувати зайві кошти на пенсійні рахунки, належать:

працевлаштування або відкриття ФОПу;

звільнення з роботи чи закриття ФОПу;

працевлаштування пенсіонера за вислугу років на спеціальність, що дає право на таку ж пенсію (виплати в цьому разі припиняються);

зміна місця проживання чи статусу (наприклад, втрата статусу ветерана);

зміни, що впливають на призначення надбавок (наприклад, працевлаштування під час отримання допомоги на дитину до 18 років).

Важливо! Також можливі помилкові нарахування через технічні помилки. Наприклад, якщо роботодавець подав недостовірні дані щодо зарплати чи стажу.