Чому пенсіонерові можуть заблокувати картку

Навіть під час воєнного стану виконавча служба має законне право накладати арешт на банківські рахунки боржників, включно з тими, на які надходять пенсійні виплати, субсидії та інші соціальні допомоги, наголошує 24 Канал із посиланням на Telegraf.

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Однак, таке блокування не означає автоматичне списання пенсії. Гроші залишаються на рахунку, проте доступ до них буде обмежений, поки не вирішиться питання заборгованості.

Юристи радять не ігнорувати повідомлення від виконавчої служби та оперативно реагувати, щоб уникнути фінансових труднощів.

Як пенсіонерові розблокувати банківський рахунок

Як пенсіонеру розблокувати рахунок:

Отримати довідки в банку та Пенсійному фонді, які підтверджують, що рахунок використовується виключно для отримання пенсії, та звернутися до виконавчої служби з заявою про зняття арешту.

Врегулювати заборгованість перед постачальниками комунальних послуг: погасити або реструктурувати борг. У разі фінансових труднощів можна подати заяву до Пенсійного фонду для оформлення субсидії.

Рахунки пенсіонерів можуть бути заблоковані через борги за комунальні послуги, тож важливо вчасно діяти, щоб зберегти доступ до своїх коштів.