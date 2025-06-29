Почему пенсионеру могут заблокировать карточку

Даже во время военного положения исполнительная служба имеет законное право накладывать арест на банковские счета должников, включая те, на которые поступают пенсионные выплаты, субсидии и другие социальные пособия, отмечает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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Однако, такая блокировка не означает автоматическое списание пенсии. Деньги остаются на счету, однако доступ к ним будет ограничен, пока не решится вопрос задолженности.

Юристы советуют не игнорировать сообщения от исполнительной службы и оперативно реагировать, чтобы избежать финансовых трудностей.

Как пенсионеру разблокировать банковский счет

Как пенсионеру разблокировать счет:

Получить справки в банке и Пенсионном фонде, которые подтверждают, что счет используется исключительно для получения пенсии, и обратиться в исполнительную службу с заявлением о снятии ареста.

Урегулировать задолженность перед поставщиками коммунальных услуг: погасить или реструктурировать долг. В случае финансовых трудностей можно подать заявление в Пенсионный фонд для оформления субсидии.

Счета пенсионеров могут быть заблокированы из-за долгов за коммунальные услуги, поэтому важно вовремя действовать, чтобы сохранить доступ к своим средствам.