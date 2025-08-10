В Украине каждый год проводят перерасчет выплат для пенсионеров, как работающих, так и тех, кто отдыхает на пенсии. Однако до конца 2025 года некоторые пожилые люди могут получить дополнительные повышения.

Кому пересчитают пенсию?

Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать. Им ежегодно пересчитывают пенсию с 1 апреля, учитывая приобретенный ими дополнительный страховой стаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В этом году перерасчет пенсий провели для граждан пенсионного возраста, которые после назначения пенсии или последнего перерасчета работали по состоянию на 1 марта 2025 года и приобрели 24 месяца стажа.

Также доплаты к пенсии начислили тем украинцам, которые проработали на тот момент менее двух лет, однако после предыдущего перерасчета или назначения прошло не менее 2 лет.

Пенсионный фонд проверяет, работает ли пенсионер и подсчитывает количество страхового стажа он получил в течение последних двух лет. Если есть основания для перерасчета, то доплаты начисляют с 1 апреля.

Стоит знать! Перерасчет пенсий для пенсионеров, работающих, ПФУ проводит автоматически, то есть обращаться в фонд с заявлением не нужно.

Когда подавать заявление для перерасчета?

Однако есть исключения, когда пенсионеру необходимо подать заявление в ПФУ для перерасчета выплат.

Если украинец, например, вышел на пенсию в сентябре 2023 года и продолжил работать, то по состоянию на 1 марта 2025 года еще не получил право на перерасчет выплат, потому что не прошло 2 года с момента назначения пенсии.

Однако пенсионер может подать заявление в ПФУ о перерасчете в сентябре 2025 года, когда пройдет два года, чтобы не ждать автоматического назначения доплат в 2026 году.

Так можно рассчитывать на внеплановый перерасчет пенсии и доплаты уже в 2025 году.

Впрочем, суммы повышения пенсий могут быть разными, в зависимости от того, учтут только страховой стаж или страховой стаж и зарплату.

Сумма повышения для каждого пенсионера индивидуальна, и оперативно узнать о ее размере можно, воспользовавшись кабинетом на вебпортале Пенсионного фонда Украины,

– заявили в ПФУ.

Важно! Доплаты начислят только в том случае, если человек работал официально, и работодатель или он сам платил единый социальный взнос.