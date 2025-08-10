Пенсіонерам в Україні можуть перерахувати пенсію позапланово: як отримати доплати
В Україні щороку проводять перерахунок виплат для пенсіонерів, як працюючих, так і тих, хто відпочиває на пенсії. Однак до кінця 2025 року деякі літні люди можуть отримати додаткові підвищення.
Кому перерахують пенсію?
Мова йде про пенсіонерів, які продовжують працювати. Їм щороку перераховують пенсію з 1 квітня, враховуючи набутий ними додатковий страховий стаж, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
- Цьогоріч перерахунок пенсій провели для громадян пенсійного віку, які після призначення пенсії чи останнього перерахунку працювали станом на 1 березня 2025 року та набули 24 місяці стажу.
- Також доплати до пенсії нарахували тим українцям, які пропрацювали на той момент менш як два роки, однак після попереднього перерахунку чи призначення пройшло щонайменше 2 роки.
Пенсійний фонд перевіряє, чи працює пенсіонер та підраховує кількість страхового стажу він отримав протягом останніх двох років. Якщо є підстави для перерахунку, то доплати нараховують з 1 квітня.
Варто знати! Перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, ПФУ проводить автоматично, тобто звертатися до фонду із заявою не потрібно.
Коли подавати заяву для перерахунку?
Однак є винятки, коли пенсіонеру необхідно подати заяву до ПФУ для перерахунку виплат.
- Якщо українець, наприклад, вийшов на пенсію у вересні 2023 року та продовжив працювати, то станом на 1 березня 2025 року ще не отримав право на перерахунок виплат, бо не пройшло 2 роки з моменту призначення пенсії.
- Однак пенсіонер може подати заяву до ПФУ про перерахунок у вересні 2025 року, коли мине два роки, щоб не чекати автоматичного призначення доплат у 2026 році.
- Так можна розраховувати на позаплановий перерахунок пенсії та доплати вже у 2025 році.
Втім, суми підвищення пенсій можуть бути різними, залежно від того, врахують лише страховий стаж чи страховий стаж і зарплату.
Сума підвищення для кожного пенсіонера індивідуальна, і оперативно дізнатися про її розмір можна, скориставшись кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду України,
– заявили у ПФУ.
Важливо! Доплати нарахують лише в тому випадку, якщо людина працювала офіційно, та роботодавець чи вона сама сплачувала єдиний соціальний внесок.