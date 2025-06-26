Як держслужбовці залишилися без перерахунку

Міністерство соціальної політики запропонувало законопроєкт, який має змінити правила перерахунку пенсій для державних службовців, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Раніше держава заморозила перерахунок пенсій для державних службовців у разі, коли зростали зарплати працюючих службовців.

Щорічну індексацію пенсій держслужбовцям також скасували.

Пізніше взагалі відмінили призначення пенсії на спеціальних умовах для службовців державних органів.

Однак у 2023 році індексацію пенсій для державних службовців частково відновили.

Важливо! Конституційний Суд поновив право держслужбовців на перерахунок виплат після завершення воєнного стану.

Чому держслужбовцям може не бути перерахунку

Через рішення Конституційного Суду у Мінсоцполітики вирішили внести зміни до закону про державну службу та прописати в ньому право на перерахунок пенсій для держслужбовців.

Однак фактично обіцяного перерахунку не буде, підкреслює пенсійний експерт Сергій Коробкін.

У Мінсоцполітики, за його словами, перерахунком називають індексацію пенсій для державних службовців, яку їм вже відновили кілька років тому.

А от перерахунок по заробітній платі, який мав би бути, коли збільшується зарплата працюючих службовців, не відновиться.

Держслужбовцю, який, приміром, пішов на пенсію 2010 року, її так і будуть рахувати з окладу, що був актуальний 15 років тому, без прив’язки до сучасних зарплат. Індексація це питання не вирішує жодним чином,

– говорить експерт.

Варто знати! На думку експерта, після завершення воєнного стану державні службовці на пенсії можуть так і не отримати перерахунку пенсій і їм доведеться йти до суду, щоб добитися збільшення виплат.