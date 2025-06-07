Які зміниться перерахунок пенсій для військових

Міністерство соціальної політики нещодавно запропонувало новий законопроєкт, який має змінити проведення індексацій пенсій для деяких українців, Зокрема, хочуть переглянути механізм перерахунку виплат для військових пенсіонерів і державних службовців, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

Дивіться також Українцям перерахують пенсії заднім числом: хто отримає доплату за три місяці

За нинішнім законодавством, військові пенсіонери мають право на невідкладний перерахунок пенсій, якщо змінився розмір хоча б одного з видів грошового забезпечення або чинні військові отримали нові місячні оклади. Також для них проводиться щорічна індексація пенсійних виплат.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт Мінсоцполітики, то у військових пенсіонерів залишиться лише право на щорічну індексацію.

Один із видів підвищення для цієї категорії скасують.

Військові пенсіонери не зможуть розраховувати на додаткові виплати у разі призначення нових окладів для чинних військових.

Механізм проведення перерахунків пенсій переглянуть, зробивши його дієвим і передбачуваним,

– йдеться у законопроєкті.

Як зміниться індексація пенсій для держслужбовців

Для перерахунку пенсій держслужбовців раніше діяв той же механізм, що й випадку з військовими пенсіонерами. Якщо зростали оклади працюючих службовців, то росли і пенсії колишніх працівників. Потім це правило скасували. Однак у 2022 році Конституційний суд ухвалив рішення відновити перерахунок після завершення воєнного стану.

Втім, за новим законопроєктом Мінсоцполітики, держслужбовці матимуть право на щорічну індексацію пенсій, а от перерахунок по зарплаті виконувати не будуть. Тобто, держслужбовці, як і військові пенсіонери, не зможуть розраховувати на перерахунок пенсій з огляду на сучасні зарплати.

Варто знати! У тому ж законопроєкті Мінсоцполітики пропонують змінити норму про відрахування з пенсії, наприклад, на виплату боргу, штрафів чи аліментів. Вони мають бути такими, щоб навіть після відрахувань пенсіонер отримував не менше, ніж прожитковий мінімум. Нині це 2 361 гривня.