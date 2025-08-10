Кому перерахують пенсію?

Мова йде про пенсіонерів, які продовжують працювати. Їм щороку перераховують пенсію з 1 квітня, враховуючи набутий ними додатковий страховий стаж, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Захмарні пенсії: у кого в Україні виплати понад 50 тисяч

Цьогоріч перерахунок пенсій провели для громадян пенсійного віку, які після призначення пенсії чи останнього перерахунку працювали станом на 1 березня 2025 року та набули 24 місяці стажу.

Також доплати до пенсії нарахували тим українцям, які пропрацювали на той момент менш як два роки, однак після попереднього перерахунку чи призначення пройшло щонайменше 2 роки.

Пенсійний фонд перевіряє, чи працює пенсіонер та підраховує кількість страхового стажу він отримав протягом останніх двох років. Якщо є підстави для перерахунку, то доплати нараховують з 1 квітня.

Варто знати! Перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, ПФУ проводить автоматично, тобто звертатися до фонду із заявою не потрібно.

Коли подавати заяву для перерахунку?

Однак є винятки, коли пенсіонеру необхідно подати заяву до ПФУ для перерахунку виплат.

Якщо українець, наприклад, вийшов на пенсію у вересні 2023 року та продовжив працювати, то станом на 1 березня 2025 року ще не отримав право на перерахунок виплат, бо не пройшло 2 роки з моменту призначення пенсії.

Однак пенсіонер може подати заяву до ПФУ про перерахунок у вересні 2025 року, коли мине два роки, щоб не чекати автоматичного призначення доплат у 2026 році.

Так можна розраховувати на позаплановий перерахунок пенсії та доплати вже у 2025 році.

Втім, суми підвищення пенсій можуть бути різними, залежно від того, врахують лише страховий стаж чи страховий стаж і зарплату.

Сума підвищення для кожного пенсіонера індивідуальна, і оперативно дізнатися про її розмір можна, скориставшись кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду України,

– заявили у ПФУ.

Важливо! Доплати нарахують лише в тому випадку, якщо людина працювала офіційно, та роботодавець чи вона сама сплачувала єдиний соціальний внесок.