Пенсия без страхового стажа: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

Те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют страхового стажа – не смогут получать пенсию. Однако они смогут претендовать на другую выплату от государства.

Что известно о государственной временной помощи

То есть, при достижении 65 лет, пенсионеры, которые вообще не наработали страхового стажа – могут претендовать на временную помощь от государства. В 2024 году ее размер составляет 2 361 гривну.

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Зато пенсионеры, которые имеют недостаточный стаж, будут получать аналогичную сумму, однако с 63 лет. При этом, в условиях военного времени, срок выплаты государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, продлевается на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены.

Что такое страховой стаж? Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному (социальному) страхованию, и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме, не меньше минимального страхового взноса.

Как оформить выплату и какие документы нужны

Для оформления выплат необходимо подать соответствующие документы в местный центр социальной защиты. При этом, решение о назначении временной помощи принимается соответствующим органом в течение 10 календарных дней со дня обращения.

Таким образом, пенсионеру нужно предоставить следующий пакет документов:

Заявление, заполненное по установленной форме Министерства социальной политики.

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Справка о трудовом стаже, выданная органами Пенсионного фонда.

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев для всех членов семьи, подается вместе с документами о доходах.

Копия решения о назначении опекуна (в случае недееспособности лица).

Сведения о составе семьи, что включается в декларацию о доходах и имущественном состоянии.

Об отказе в назначении временной помощи орган социальной защиты населения сообщит в пятидневный срок со дня принятия решения. Причиной для отказа может быть как незадекларированные доходы, значительные покупки и расходы, так и наличие более чем одного автомобиля и прочее.