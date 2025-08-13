В Украине вопрос пенсий остается актуальным. В том числе и тема пенсионного возраста.

Что изменится в Украине пенсионный возраст?

Однако в ближайшее время менять его не планируют, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Читайте также Страшный сон или исполнение желаний: чем обернется для украинцев реформа пенсионной системы

Так, на данный момент речь не идет о повышении пенсионного возраста. Об этом рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

В рамках того, что мы планируем, вход в солидарную систему будет возможен только после достижения необходимого стажа,

– подчеркнул министр.

Согласно его словам, лицо не сможет зайти в солидарную систему, если по специальным законам имеет право выхода на пенсию раньше. Для этого будет отдельный закон, где специальные пенсии переведут в профессиональные. Они же, свою очередь, будут финансироваться из дополнительных источников.

Важно! Улютин подчеркнул, что в Украине стремятся защитить солидарную систему, вернуть к ней доверие.

Какой сейчас пенсионный возраст в Украине?

Украинцы могут выйти на пенсию начиная с 60 лет. Однако это также зависит от страхового стажа.

Так с 1 января по 31 декабря 2025 года право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет,

– напомнили в Пенсионном фонде.

В 63 года смогут выйти на пенсию люди со стажем от 22 до 32 лет, а в 65 лет – 15-22 года стажа. В то же время минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 65 лет составляет 15 лет.

Обратите внимание! Если у человека до 65 лет отсутствует минимальный страховой стаж, то он не имеет права на пенсию по возрасту, но будет получать социальную помощь от государства.