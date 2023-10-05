О перспективах биткойна: "Сатоши Накамото" впервые за 5 лет высказался

Впервые за 5 лет на странице создателя биткойна Сатоши Накамото "опубликовал" сообщение на платформе "Х". В нем автор размышляет о перспективах главной криптовалюты.

Сатоши Накамото высказался по поводу биткойна

Лицо под ником Satoshi Nakamoto заявило, что имеет целью изучить неисследованные аспекты биткойной сети, которые ранее не включили в White Рaper. Сейчас удачное время, чтобы представить новые возможности пользователям.

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Биткойн – это предикатная машина. В течение следующих месяцев мы будем исследовать различные аспекты, не четко описанные в документе. Все эти аспекты являются составляющими биткойна и важны. Некоторые из этих идей частично исследовались в первые годы, а сейчас пора экстраполировать их и объяснить,

– говорится в сообщении.

Однако пользователи сети не верят, что это сообщение действительно было написано настоящим создателем биткойна.

Кто на самом деле написал сообщение

Сатоши Накамото создал фундаментальные концепции, которые легли в основу биткойна и вдохновили миллионы людей во всем мире заниматься исследованиями и разработкой в этой сфере.

Оказалось, что этот аккаунт принадлежит Энди Роу, являющемуся близким другом Крейга Райта. Еще в 2018 году он признался, что ведет эту страницу, куда добавляет цитаты настоящего Накамото.

Именно этот аккаунт был заново активирован накануне с анонсами новой важной информации, не вошедшей в White Paper.

Пользователи считают, что это вид информационного мошенничества, ведь создатель биткойна не имеет отношения к этой странице. Также сомнения вызывает то, что раньше она была верифицирована.