Про перспективи біткойна: "Сатоші Накамото" вперше за 5 років висловився

Вперше за 5 років на сторінці творця біткойна Сатоші Накамото "опублікував" допис на платформі "Х". У ньому автор розмірковує про перспективи головної криптовалюти.

Сатоші Накамото висловився щодо біткойна

Особа під ніком Satoshi Nakamoto заявила, що має на меті вивчити недосліджені аспекти мережі біткойна, які раніше не включили в White Рaper. Нині вдалий час, щоб представити нові можливості користувачам.

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Біткойн — це предикатна машина. Протягом наступних місяців ми досліджуватимемо різні аспекти, які не були чітко описані в документі. Усі ці аспекти є складовими біткойна і є важливими. Деякі з цих ідей частково досліджувалися в перші роки, а зараз настав час екстраполювати їх та пояснити,

– йдеться у дописі.

Проте користувачі мережі не вірять, що цей допис справді був написаний справжнім творцем біткойна.

Хто насправді написав допис

Сатоші Накамото створив фундаментальні концепції, які лягли в основу біткойна та надихнули мільйони людей у всьому світі займатися дослідженнями та розробленням у цій сфері.

Виявилося, що цей акаунт належить Енді Роу, який є близьким другом Крейга Райта. Ще у 2018 році він зізнався, що веде цю сторінку, куди додає цитати справжнього Накамото.

Саме цей акаунт і був заново активований напередодні з анонсами нової важливої інформації, що не увійшла у White Paper.

Користувачі вважають, що це є видом інформаційного шахрайства, адже творець біткойна не має відношення до цієї сторінки. Також сумніви викликає те, що раніше вона була верифікована.