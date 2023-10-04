На які токени треба звернути увагу

Відомий криптовалютник та трейдер Jackis зробив прогноз відносно токенів, які скоро зростуть щонайменше у 10 разів. Це пов'язано з загальним відновленням галузі, після доволі важкого періоду.

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На думку експерта найбільше варті уваги такі токени:

Arbitrum (ARB)

Зараз Arbitrum має ціну 0,92 долара. Як змінювались його значення:

протягом місяця ARB зріс на 3,5%;

за 2 тижні він підвищився на 9,3%.

Попри те, що за минулу добу ця крипта впала на 5,3%, тижневий показник демонструє зовсім інше значення. Токен зріс на 12,9% за останні 7 днів.

Avalanche (Avax)

Зараз ця крипта коштує 9,38 долара. За останню добу вона опустилась на 3,3%. Перед тим показник зріс на 4,3%. За місяць Avalanche знизився на 5,3%.

Станом на зараз, Avax займає 24 місце серед топових цифрових валют. Його ринкова капіталізація – 3 мільярди доларів.

Polkadot (DOT)

Ціна цієї крипти зараз – 4,14 долара. Вартість DOT знизилась на 2,2% за добу, при цьому за тиждень зросла на 2,7%. Загалом за місяць Polkadot знизився на 3,5%.

ШІ зробив прогноз, відповідно до якого до кінця 2023 року DOT сягне значення – 150 доларів, а у 2024 році – 250 доларів.

Solana (SOL)

Ця валюта набуватиме ціну 25,5 доларів за одиницю. Вірогідно, це значення прямуватиме до 36 доларів. Зараз трейдери мають угоди з Solana на 737 мільйони доларів, лише за останні 24 години. Варто зазначити, що в момент їх створення, валюта мала ціну 23,01 доларів.

Як відбувалось зростання SOL:

за місяць – 16,8%;

2 тижні – 15,4%;

тиждень – 21,5%.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.