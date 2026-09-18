Счета за воду и отопление могут резко вырасти: что нужно срочно проверить

Коммунальные расходы могут неожиданно возрасти из-за одной незаметной детали. Многие потребители игнорируют это правило, а потом удивляются суммам в квитанциях.

Почему суммы в счетах могут увеличиться

Счетчик воды, газа или тепла выполняет роль главного финансового арбитра между вами и поставщиком услуг, и именно от его точности зависит, будет ли человек платить за реальный "ресурс", что сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области﻿.

Все приборы измерительной техники:

имеют свой срок годности;

подлежат периодической поверке.

Для счетчиков воды и тепла этот интервал составляет 4 года. Если пропустить этот срок, то поставщик утратит право использовать показания прибора для расчетов.

То есть начисление за коммунальные услуги начнет осуществляться по средним нормам потребления. А это уже приведет к увеличению сумм в квитанции.

Сформировавшийся дисбаланс по определенным алгоритмам распределяется между жильцами дома,

– пояснили украинцам.

Например, если в части квартир нет счетчиков или приборы не прошли поверку вовремя, это может повлиять на распределение объемов потребления и сумму начислений.

Чтобы защитить свои средства, следует проверить технические паспорта своих приборов учета – найти дату последней поверки и отсчитать 4 года.

Ведь исправный и поверенный счетчик – это, прежде всего, защита ваших средств и оплата за фактически потребленный ресурс,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения правительство временно приостановило обязательную поверку счетчиков для населения. Однако впоследствии это требование возобновили для большинства регионов Украины, за исключением территорий, где ведутся активные боевые действия или которые находятся под оккупацией.