Биткоин уже более 60 тысяч долларов

Биткойн за неделю прибавил в цене более чем на 5 тысяч долларов за монету. Кроме того, эфир также подорожал. Инвестор Роберт Кийосаки прогнозирует, что те, кто будет владеть биткойном могут стать богаче.

Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 23 сентября выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 63,49 тысячи доллара за монету (+0,84% за сутки);

(BTC) – 63,49 тысячи доллара за монету (+0,84% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,64 тысячи доллара за монету (+2,27% за сутки).

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Кийосаки о золоте, серебро и биткоин

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Американский инвестор и бизнесмен Роберт Кийосаки заявил в соцсети X, что после того, как ФРС снизит процентные ставки, немало участников рынка "проиграют" и начнут продавать облигации. В то же время участники могут перекинуться в реальные активы, например золото, серебро и биткойн.

Те, кто имеет золото, серебро и биткойны, станут богаче, а остальные понесут большие убытки,

– написал Кийосаки.

Напоминаем! Федеральная резервная система США более года удерживала процентные ставки на максимуме с начала 2001 года – на уровне 5,25 – 5,5%.

Кроме того, более недели назад цены на золото выросли до рекордного уровня в ожидании скорого снижения ставок. Известно, что за последние 12 месяцев цены на золото и серебро выросли примерно на 33%.