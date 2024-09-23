Біткойн вже понад 60 тисяч доларів

Біткойн за тиждень додав в ціні на понад 5 тисяч доларів за монету. Крім того, ефір також подорожчав. Інвестор Роберт Кійосакі прогнозує, що ті, хто володітиме біткойном можуть стати багатшими.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 23 вересня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 63,49 тисячі долара за монету (+0,84% за добу);

(BTC) – 63,49 тисячі долара за монету (+0,84% за добу); Ethereum (ETH) – 2,64 тисячі долара за монету (+2,27% за добу).

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Кійосакі про золото, срібло та біткойн

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Американський інвестор та бізнесмен Роберт Кійосакі заявив в соцмережі X, що після того, як ФРС знизить процентні ставки, чимало учасників ринку "програють" й почнуть продавати облігації. Водночас учасники можуть перекинутися в реальні активи, як-от золото, срібло та біткойн.

Ті, хто має золото, срібло і біткойни, стануть багатшими, а решта зазнає великих збитків,

– написав Кійосакі.

Нагадуємо! Федеральна резервна система США понад рік утримувала відсоткові ставки на максимумі з початку 2001 року – на рівні 5,25 – 5,5%.

Крім того, понад тиждень тому ціни на золото зросли до рекордного рівня в очікуванні швидкого зниження ставок. Відомо, що за останні 12 місяців ціни на золото та срібло зросли приблизно на 33%.