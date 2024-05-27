ЕС одобрил закон об ограничении выбросов метана при импорте газа: как это повлияет на Россию

Страны ЕС вводят ограничения на выброс метана при импорте нефти и газа. Этот закон должен действовать до 2030 года.

Почему ограничивают выбросы метана

Метан сильно повлиял на изменение климата. Именно этот газ едва ли не больше всего способствует глобальному потеплению в мире.

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Большие выбросы метана происходят во время отопительного сезона. К тому же значительное количество этого газа попадает в атмосферу из-за негерметичности газо- и нефтепроводов.

Лидеры ЕС стремятся уменьшить выбросы метана, именно поэтому они согласовали ряд определенных мер. Новый закон лишь первый из них.

Какой план в ЕС

, что против принятия этого закона была только Венгрия.

ЕС внедрит максимальные значения интенсивности метана с 2030 года. Они будут действовать для ископаемого топлива, находящегося на рынке Европы.

Нововведения могут ударить по крупным поставщикам газа, сейчас это:

Алжир;

Россия;

США;

Норвегия.

Россия сократила поставки газа в некоторые страны в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине.

Часть изменений вступит в силу уже в 2027 году. С этого года новые контракты на импорт газа, угля и нефти в ЕС могут подписываться только с теми иностранными производителями, которые придерживаются лимитов, относительно выброса метана.

К тому же европейские компании должны осуществлять регулярные проверки, чтобы своевременно выявлять возможные утечки газа. Для большинства предприятий станет невозможным сжигание и сброс в факелах, ведь значительный выброс метана происходит именно через этот процесс.