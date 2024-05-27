ЄС схвалив закон про обмеження викидів метану при імпорті газу: як це вплине на Росію

Країни ЄС вводять обмеження на викид метану під час імпорту нафти та газу. Цей закон має діяти до 2030 року.

Чому обмежують викиди метану

Метан сильно вплинув на зміну клімату. Саме цей газ ледь не найбільше сприяє глобальному потеплінню у світі.

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Великі викиди метану відбуваються під час опалювального сезону. До того ж значна кількість цього газу потрапляє в атмосферу через негерметичність газо- та нафтопроводів.

Лідери ЄС прагнуть зменшити викиди метану, саме тому вони погодили ряд певних заходів. Новий закон лише перший з них.

Який план у ЄС

, що проти прийняття цього закону була лише Угорщина.

ЄС впровадить максимальні значення інтенсивності метану з 2030 року. Вони діятимуть для викопного палива, що перебуває на ринку Європи.

Нововведення можуть вдарити по великих постачальниках газу, зараз це:

Алжир;

Росія;

США;

Норвегія.

Росія скоротила постачання газу у деякі країни у 2022 році після початку повномасштабної війни в Україні.

Частина змін набере чинності вже у 2027 році.З цього року нові контракти на імпорт газу, вугілля та нафти у ЄС можуть підписуватись лише з тими іноземними виробниками, які дотримуються лімітів, відносно викиду метану.

До того ж європейські компанії мають здійснювати регулярні перевірки, щоб своєчасно виявляти можливі витоки газу. Для більшості підприємств стане неможливим спалювання та скидання у смолоскипах, адже значний викид метану відбувається саме через цей процес.