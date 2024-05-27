Чому обмежують викиди метану

Метан сильно вплинув на зміну клімату. Саме цей газ ледь не найбільше сприяє глобальному потеплінню у світі.

Читайте також Залишився 1 день: що треба встигнути зробити, аби не отримати завищені платіжки

Великі викиди метану відбуваються під час опалювального сезону. До того ж значна кількість цього газу потрапляє в атмосферу через негерметичність газо- та нафтопроводів.

Лідери ЄС прагнуть зменшити викиди метану, саме тому вони погодили ряд певних заходів. Новий закон лише перший з них.

Цікаво, що проти прийняття цього закону була лише Угорщина.

Який план у ЄС

ЄС впровадить максимальні значення інтенсивності метану з 2030 року. Вони діятимуть для викопного палива, що перебуває на ринку Європи.

Нововведення можуть вдарити по великих постачальниках газу, зараз це:

Алжир;

Росія;

США;

Норвегія.

Нагадаємо! Росія скоротила постачання газу у деякі країни у 2022 році після початку повномасштабної війни в Україні.

Частина змін набере чинності вже у 2027 році.З цього року нові контракти на імпорт газу, вугілля та нафти у ЄС можуть підписуватись лише з тими іноземними виробниками, які дотримуються лімітів, відносно викиду метану.

До того ж європейські компанії мають здійснювати регулярні перевірки, щоб своєчасно виявляти можливі витоки газу. Для більшості підприємств стане неможливим спалювання та скидання у смолоскипах, адже значний викид метану відбувається саме через цей процес.