Почему ограничивают выбросы метана
Метан сильно повлиял на изменение климата. Именно этот газ едва ли не больше всего способствует глобальному потеплению в мире.
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Большие выбросы метана происходят во время отопительного сезона. К тому же значительное количество этого газа попадает в атмосферу из-за негерметичности газо- и нефтепроводов.
Лидеры ЕС стремятся уменьшить выбросы метана, именно поэтому они согласовали ряд определенных мер. Новый закон лишь первый из них.
Какой план в ЕС
ЕС внедрит максимальные значения интенсивности метана с 2030 года. Они будут действовать для ископаемого топлива, находящегося на рынке Европы.
Нововведения могут ударить по крупным поставщикам газа, сейчас это:
- Алжир;
- Россия;
- США;
- Норвегия.
Часть изменений вступит в силу уже в 2027 году. С этого года новые контракты на импорт газа, угля и нефти в ЕС могут подписываться только с теми иностранными производителями, которые придерживаются лимитов, относительно выброса метана.
К тому же европейские компании должны осуществлять регулярные проверки, чтобы своевременно выявлять возможные утечки газа. Для большинства предприятий станет невозможным сжигание и сброс в факелах, ведь значительный выброс метана происходит именно через этот процесс.