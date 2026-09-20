Пенсию заблокируют без предупреждения: какие данные нужно обновить в течение 10 дней
Государство тщательно следит за актуальностью персональных данных граждан, поэтому любая скрытая информация может обернуться неприятным сюрпризом. Незначительная задержка с обновлением документов грозит внезапной блокировкой счетов или судебными исками.
При каких условиях пенсионерам могут сократить выплаты
Право на своевременное и полное начисление пенсий напрямую зависит от точности информации, предоставленной гражданами. Если человек не обратится в ведомство с новыми данными в течение 10 дней, применяется мера в виде удержания средств со счета, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.
Как поясняют в фонде, скрыть изменения не удастся, ведь государство имеет доступ к различным реестрам. Со временем начисленные излишние суммы придется возвращать "задним числом" добровольно или через суд.
В зоне риска оказываются граждане, у которых изменился жизненный статус. В частности, выплаты могут пересмотреть в связи со следующими обстоятельствами:
- Факт устройства на работу или открытия бизнеса (работающие пенсионеры теряют право на ряд надбавок).
- Увольнение с работы или закрытие ФЛП (это дает право на доплаты для неработающих).
- Возвращение на должность по специальности для получателей пенсии за выслугу лет (выплаты приостанавливаются до окончательного увольнения).
- Переезд и смена адреса проживания (может исчезнуть право на региональные специальные надбавки).
- Приобретение или утрата особого статуса, например, участника боевых действий.
- Изменения в обучении детей (если ребенок умершего кормильца бросил университет или перешел на заочную форму обучения, надбавка отменяется).
Кроме того, возможность переплаты может возникнуть, если работодатель предоставил недостоверные данные о размере заработной платы или продолжительности стажа.
Как быстро уведомить государство об изменениях
Согласно действующему законодательству, на уведомление о личных изменениях гражданину отведено ровно 10 дней. Чтобы не ждать судебных тяжб и принудительного удержания до 20% от ежемесячной пенсии, стоит действовать на опережение.
Граждане должны сами проявить инициативу и вернуть излишне выплаченное, иначе фонд сделает это в судебном порядке,
– отмечают в ПФУ.
Подать обновленные данные можно двумя удобными способами: лично обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или сделать это удаленно – через личный электронный кабинет на сайте фонда.
Что известно о других причинах потери выплат?
Напомним, как уже сообщалось ранее, существуют и другие основания для приостановки начислений. В частности, такое развитие событий ждет тех, кто не использовал средства со своей банковской карты шесть месяцев подряд. Однако выплаты можно возобновить после личного обращения и выяснения обстоятельств.
Также стоит помнить об изменениях в банковской сфере. Клиентам государственного "Укрэксимбанка" необходимо было до 15 сентября сменить финансовое учреждение, ведь с 1 октября 2026 года этот банк полностью прекращает выплату пенсий и субсидий.