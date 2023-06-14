Цены вырастут: в ООН рассказали о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС будет иметь тяжелые последствия не только для Украины, но и мира. В ООН, в частности, ожидают роста цен на продукты питания.

Глобальная продовольственная безопасность под угрозой

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс напомнил: пострадавшая от катастрофы часть Украины играла значительную роль в обеспечении продуктами питания не только для самой страны, но и мира. И уже сейчас, фактически сразу после подрыва, есть трудности с продовольствием.

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Мартин Гриффитс Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Вся территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и для мира. У нас уже есть трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты питания, я уверен, обязательно вырастут.

Кроме того, отметил он, значительными будут проблемы и со сбором и посевом следующего урожая. Что окажет "огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность".

Люди останутся без чистой воды

Другая проблема, вызванная катастрофой, по словам представителя ООН, состоит в том, что обеспечение чистой питьевой водой около 700 тысяч человек зависело от Каховского водохранилища. Отсутствие же доступа к ней приведет к распространению болезней.

Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются дети,

– констатировал Гриффитс.

Будет ли в Украине критический дефицит продуктов

Со своей стороны, заместитель министра аграрной политики Виталий Головня ранее заверил: подрыв россиянами Каховской ГЭС не вызовет в 2023 году критического дефицита продуктов питания. Ведь из-за "прилетов" и боевых действий "фермеры и так немного там выращивали".

При этом он отметил, что в 2022 году Украина уже потеряла значительную часть земель сельскохозяйственного назначения в этом регионе. Однако другие области взяли на себя значительный объем производства – особенно овощного, благодаря чему глобальной нехватки продуктов удалось избежать.

Виталий Головня Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины В общем плане мы потеряем определенный объем зерновых, но критического дефицита продукции в этом году не испытаем.

Ранее в Минагро признали: подрыв россиянами Каховской ГЭС нанес значительный удар по сельскому хозяйству Украины. Ведь более полумиллиона гектаров земель фактически остались без орошения.