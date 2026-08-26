Партнеры выделяют миллионы долларов: куда пойдут эти средства
Международные партнеры подтвердили выделение средств Украине. Деньги будут направлены на временное хранение урожая этого года мелких и средних агропроизводителей, работающих в прифронтовых регионах.
Какую помощь получила Украина
Союзники выделяют около 10,5 миллиона долларов для Киева, что сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
В то же время совместно с Всемирным банком мы завершаем работу над возможностью привлечения еще 25 миллионов долларов для расширения этой поддержки.
Эти средства позволят производителям:
- получить необходимое оборудование;
- частично решить проблему хранения урожая, в частности из-за сложностей с его экспортом.
Благодарю международных партнеров за поддержку украинского агросектора и совместную работу во имя глобальной продовольственной безопасности,
– написал Корецкий.
Отмечается, что правительство продолжает переговоры с международными финансовыми организациями и донорами, чтобы увеличить целевую поддержку аграриев, которые несут убытки из-за террора со стороны россиян в Черноморском регионе.
Напомним, что на фоне текущих событий дорожает пшеница. Мировые цены приблизились к самому высокому уровню за почти последние три года
Эксперт Сергей Фурса пояснил, что события окажут влияние на украинскую экономику. Не только на аграриев, но и на металлургическую отрасль.