Могут ли ВПЛ получать помощь после повторного переезда

Из-за начала полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и переселиться в более безопасные районы, получив статус ВПЛ. Они имеют право на выплаты даже в случае повторной эвакуации из опасных регионов.

Кто может получить выплату после повторного переезда

Во время эвакуации из опасных регионов семьи имеют право на получение пособия на проживание ВПЛ как во время первичного перемещения, так и повторно.

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Помощь будет предоставляться, если лицо перемещается:

С территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 года, если лицо включено в перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют. Необходимо обратиться в областную военную администрацию (ОВА) для включения в этот перечень, даже в случае самостоятельной эвакуации или с помощью благотворительных или общественных организаций. Обращение можно подать средствами телефонной, почтовой или электронной связи.

С территории, на которой продолжаются боевые действия или которая временно оккупирована Россией, и включена в соответствующий перечень.

По возвращении домой, если жилье человека было уничтожено или повреждено до степени непригодности для проживания. Информация о соответствующем факте должна быть внесена в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (при технической возможности) или уполномоченный орган должен подать документальное подтверждение.

Юристы отмечают, что помощь назначается на всю семью.

Обратиться за выплатами впервые можно как онлайн через приложение Дія, так и непосредственно – в ЦПАУ, орган социальной защиты населения или исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета. В случае повторного обращения на семью онлайн-обращение недоступно.

Почему выплаты ВПЛ прекращаются

Выплаты внутренне перемещенным лицам могут быть прекращены через два месяца после их переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются уходом за детьми или взрослыми с инвалидностью, не приложат усилий для трудоустройства.

Чтобы избежать потери помощи, граждане должны:

Зарегистрироваться в центре занятости.

Стать на учет как физическое лицо-предприниматель.

Получить помощь для получения экономической независимости.

Получить микро грант для создания или развития собственного бизнеса.

Получить ваучер на образование.

Для восстановления статуса ВПЛ необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг или в управления социальной защиты населения в общинах, где находятся ВПЛ.