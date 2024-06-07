Каким должен быть счет
Для получения пенсии, пенсионер обязан открыть специальный счет в банке. При этом, у выбранного финансового учреждения должны быть соответствующие полномочия.
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Также важными требованиями для такого счета являются:
- счет на который поступают пенсионные выплаты должен быть активен;
- указанный счет открывается отдельно, именно для зачисления социальных выплат.
Что нужно знать об этом счете
Номер такого счета – IBAN состоит из 29 символов. Его можно узнать в банке или в мобильном приложении финансового учреждения.
Если особа осуществила любые изменения, относительно счета, она обязана оповестить об этом Пенсионный фонд. Таким образом, пенсия продолжит поступать гражданину уже на новые реквизиты без каких-либо задержек.
Как можно сообщить об изменениях:
- в отделении ПФУ;
- в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.