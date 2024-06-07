Яким має бути рахунок

Для отримання пенсії, пенсіонер зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок у банку. При цьому, у обраної фінансової установи мають бути відповідні повноваження.

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Також важливими вимогами для такого рахунку є:

рахунок на який надходять пенсійні виплати має бути активний;

вказаний рахунок відкривається окремо, саме для зарахування соціальних виплат.

Зверніть увагу! Пенсіонери, які отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, можуть отримувати пенсію виключно через Ощадбанк.

Що потрібно знати про цей рахунок

Номер такого рахунку – IBAN складається з 29 символів. Його можна дізнатись у банку або ж у мобільному додатку фінансової установи.

Якщо особа здійснила будь-які зміни, відносно рахунку, вона зобов'язана повідомити про це Пенсійний фонд. Таким чином, пенсія продовжить надходити громадянину уже на нові реквізити без будь-яких затримок.

Як можна повідомити про зміни:

у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Зауважте! Повний перелік установ, які мають уповноваження на відкриття рахунків для отримання пенсій ви можете знайти тут.