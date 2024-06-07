Яким має бути рахунок

Для отримання пенсії, пенсіонер зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок у банку. При цьому, у обраної фінансової установи мають бути відповідні повноваження.

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Також важливими вимогами для такого рахунку є:

  • рахунок на який надходять пенсійні виплати має бути активний;
  • вказаний рахунок відкривається окремо, саме для зарахування соціальних виплат.

Що потрібно знати про цей рахунок

Номер такого рахунку – IBAN складається з 29 символів. Його можна дізнатись у банку або ж у мобільному додатку фінансової установи.

Якщо особа здійснила будь-які зміни, відносно рахунку, вона зобов'язана повідомити про це Пенсійний фонд. Таким чином, пенсія продовжить надходити громадянину уже на нові реквізити без будь-яких затримок.

Як можна повідомити про зміни:

  • у відділенні ПФУ;
  • у особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.