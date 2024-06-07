Що буде з двозонними лічильниками після 1 червня

Як розповів заступник директора з досліджень аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков, після підвищення тариф на електроенергію з 1 червня поділ ціни електроенергії для населення за зонами доби збережеться.

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Відтак ті споживачі, які обладнали квартиру чи будинок приладом із зонним обліком у нічний період буде платити менше за кіловат світла, аніж відповідно до чинного тарифу.

Якою може бути платіжка за світло за нічним тарифом За чинним тарифом на світло сім'я, яка споживає щомісяць від 250 до 300 кіловатів, сплачуватиме від 1 080 гривень до майже 1 300 гривень. Водночас половина з цих кіловатів припадатиме на нічний тариф за двозонним лічильником, то платіжка може обійтися в рази менше – десь від 810 гривень до 972 гривень.

Нагадуємо! Вартість світла для населення підняли з 2,64 гривні до 4,32 гривні за кіловат-годину. Як запевняють, це був необхідний крок за теперішніх умов внаслідок ракетних обстрілів росіян по енергосистемі України.

Скільки можна сплачувати за світло у нічний період

Тарифи за двозонним лічильником нараховуються залежно від часу доби:

За обсяг спожитої електроенергії у денний період (з 7:00 до 23:00) тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину,

За спожиті кіловат-години у нічний період (з 23:00 до 7:00) доведеться сплачувати лише половину вартості – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Богдан Серебренніков додає, що для ще більшої ефективності варто переходити на тризонний тариф. Він більш адекватно відбиватиме динаміку електроспоживання впродовж доби.

Тарифи для тризонних лічильників: