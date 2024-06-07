Что будет с двухзонными счетчиками после 1 июня

Как рассказал заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников, после повышения тариф на электроэнергию с 1 июня разделение цены электроэнергии для населения по зонам суток сохранится.

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Поэтому те потребители, которые оборудовали квартиру или дом прибором с зонным учетом в ночной период будет платить меньше за киловатт света, чем в соответствии с действующим тарифом.

Какой может быть платежка за свет по ночному тарифу По действующему тарифу на свет семья, которая потребляет ежемесячно от 250 до 300 киловатт, будет платить от 1 080 гривен до почти 1 300 гривен. В то же время половина из этих киловатт будет приходиться на ночной тариф по двухзонному счетчику, то платежка может обойтись в разы меньше – где-то от 810 гривен до 972 гривен.

Напоминаем! Стоимость света для населения подняли с 2,64 гривны до 4,32 гривны за киловатт-час. Как уверяют, это был необходимый шаг в нынешних условиях в результате ракетных обстрелов россиян по энергосистеме Украины.

Сколько можно платить за свет в ночной период

Тарифы по двухзонному счетчику начисляются в зависимости от времени суток:

За объем потребленной электроэнергии в дневной период (с 7:00 до 23:00) тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час,

За потребленные киловатт-часы в ночной период (с 23:00 до 7:00) придется платить только половину стоимости – 2,16 гривны за киловатт-час.

Богдан Серебренников добавляет, что для еще большей эффективности следует переходить на трехзонный тариф. Он более адекватно будет отражать динамику электропотребления в течение суток.

Тарифы для трехзонных счетчиков: