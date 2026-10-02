Швейцария выделяет новую помощь: будет оказана поддержка восьми важным проектам

В пятницу, 2 октября, Федеральная Рада приняла решение о финансировании восьми проектов швейцарских компаний. Они направлены на поддержку восстановления Украины.

Какую помощь оказывает Швейцария

Проекты были отобраны на конкурсной основе, о чем сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Швейцария уже финансирует проекты швейцарских компаний в рамках программы сотрудничества с Украиной. Они направлены на повышение устойчивости страны, пострадавшей от войны.

А 2 октября Федеральная Рада одобрила еще восемь проектов:

в сферах энергетики; общественного транспорта; водоснабжения.

Общий объем финансирования которых составляет 135 миллионов швейцарских франков. Цель этих проектов – обеспечить Украину швейцарской продукцией и экспертизой для удовлетворения ее насущных потребностей.

Проекты также должны способствовать сохранению и созданию рабочих мест, а также повышению квалификации местного населения благодаря целевому обучению и использованию швейцарского опыта.

В то же время они позволяют швейцарским компаниям укрепить свою деятельность и существующие партнерские отношения в Украине.

Проекты были отобраны на конкурсной основе: швейцарским компаниям, имеющим филиалы в Украине, предложили подать проектные предложения с бюджетом от 3 до 30 миллионов швейцарских франков. Каждое проектное предложение должно было отвечать насущной потребности Украины в поддержке и предусматривало реализацию непосредственно компаниями на местах.

Поданные предложения оценивались по ряду критериев, заранее согласованных украинской и швейцарской сторонами (в частности, актуальность, влияние на развитие, техническая осуществимость, риски, эффективность использования средств и "швейцарская составляющая").

Для отобранных проектов компании должны самостоятельно профинансировать не менее 10% их стоимости. Окончательный отбор осуществлялся в сотрудничестве с правительством Украины в соответствии с потребностями страны.

Напомним, что Швейцария активно поддерживает Украину. В августе страна расширила санкции против страны-агрессора. Берн добавил в санкционный список еще девять человек и 45 организаций. Новые санкции вступили в силу 11 августа.

В частности, " помощь на восстановление " предоставила Финляндия. Страна выделила 50 миллионов евро.