10 тысяч гривен на ребенка: как получить еще одну выплату для пострадавших от войны
Источник:"СОС Дитячі містечка"
Дети, получившие ранения или другое повреждение из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, смогут получить еще одну денежную помощь.
Неприбыльная благотворительная организация "СОС Дитячі містечка" помогает семьям детей, которые получили ранения в результате боевых действий. Семьи с такими детьми могут получить разовую денежную помощь в размере 10 000 гривен, а также медицинские услуги, помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации.
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Кто может получить помощь
Обратиться за помощью может семья, в которой ребенок получил ранение или другое повреждение в результате полномасштабной войны россии против Украины. Программа действует на всей территории Украины. Аналогичную помощь могут получить те, кто уехал за границу.
Как получить помощь
Чтобы принять участие в программе от благотворительной организации, нужно заполнить форму на сайте Фонда "СОС Дитячі містечка" и подготовить следующие документы:
- паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка;
- ИНН законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении или паспорте ребенка;
- ИНН ребенка (при наличии);
- реквизиты денежного счета (номер IBAN);
- медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписка о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований (при наличии). Это для того чтобы подтвердить факт ранения.
После получения и обработки заявки представители благотворительной организации свяжутся с семьей, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.