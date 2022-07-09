10 тысяч гривен на ребенка: как получить еще одну выплату для пострадавших от войны

Дети, получившие ранения или другое повреждение из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, смогут получить еще одну денежную помощь.

Неприбыльная благотворительная организация "СОС Дитячі містечка" помогает семьям детей, которые получили ранения в результате боевых действий. Семьи с такими детьми могут получить разовую денежную помощь в размере 10 000 гривен, а также медицинские услуги, помощь в оформлении документов, психологическую поддержку и бесплатные юридические консультации.

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Кто может получить помощь

Обратиться за помощью может семья, в которой ребенок получил ранение или другое повреждение в результате полномасштабной войны россии против Украины. Программа действует на всей территории Украины. Аналогичную помощь могут получить те, кто уехал за границу.

Как получить помощь

Чтобы принять участие в программе от благотворительной организации, нужно заполнить форму на сайте Фонда "СОС Дитячі містечка" и подготовить следующие документы:

паспорт одного из родителей или другого законного представителя ребенка;

ИНН законного представителя ребенка;

свидетельство о рождении или паспорте ребенка;

ИНН ребенка (при наличии);

реквизиты денежного счета (номер IBAN);

медицинская выписка или справка от Национальной полиции или выписка о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований (при наличии). Это для того чтобы подтвердить факт ранения.

После получения и обработки заявки представители благотворительной организации свяжутся с семьей, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.