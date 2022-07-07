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В июне они (международные резервы – 24 канал) снизились на 9%, учитывая продажу валюты на межбанковском валютном рынке. Активизация поступления международной помощи в Украину позволила частично компенсировать соответствующие интервенции,

– отметили в НБУ.

Что определило динамику международных резервов в июне

Операции НБУ на межбанке (продажа валюты). Операции с госдолгом (макрофинансовая помощь, продажа ОВГЗ). Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 152,2 миллиона долларов.

Продажа валюты Нацбанком

Регулятор продал на валютном рынке почти 3,99 миллиарда долларов и выкупил в резервы 31 миллион долларов. Сальдо интервенций НБУ по итогам июня – отрицательное и составляет почти 3,96 миллиарда долларов.

Почему НБУ продавал валюту в июне

Значительные объемы продаж валюты из резервов обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом.

Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами. Последние осуществляются с учетом расходов граждан по гривневым платежным картам за границей,

– рассказали в НБУ.

Что увеличивало спрос на валютном рынке

Дополнительным фактором, увеличивавшим спрос на валютном рынке, является монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ. Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту, добавили в пресс-службе.

Поступление валюты

Валютные поступления на счета Правительства Украины в НБУ – 2,77 миллиарда долларов, из которых:

967,4 миллиона долларов поступили от Всемирного банка,

779,0 миллиона долларов – от правительства Канады,

479,4 миллиона долларов – от Агентства по международному сотрудничеству Японии,

354,2 миллиона долларов – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Что касается общего объема платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте, то он составил 833,6 миллиона долларов.

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