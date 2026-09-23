Гарантированные 7 785 гривен: как оформить повышенную пенсию в 2026 году

В 2026 году отдельные категории пенсионеров могут получать гарантированную выплату в размере 7 785 гривен. Рассказываем, кто имеет право на повышенную пенсию, какие условия необходимо выполнить и как оформить такую выплату.

Кому может быть назначена повышенная пенсия

Льготные правила распространяются на работников, которые полный рабочий день трудились под землей на работах, указанных в Списке № 1. В частности, речь идет о тех, кто добывает уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые, урановые и другие полезные ископаемые, напоминает Пенсионный фонд.

К соответствующей категории также относятся работники шахтостроительных предприятий, занятые на подземных работах, а также работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности.

Какие требования к возрасту и стажу действуют в 2026 году

Для назначения пенсии по возрасту на льготных условиях работникам по Списку № 1 необходимо достичь 50 лет.

Мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет работы в соответствующих особо вредных и тяжелых условиях.

Для женщин требование к общему страховому стажу составляет 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев должны приходиться на соответствующие виды работ.

Для отдельных работников горнодобывающей отрасли предусмотрена возможность выхода на пенсию независимо от возраста. Это касается тех, кто непосредственно работал полный рабочий день на подземных или открытых горных работах и имеет не менее 25 лет такого стажа.

В то же время для работников ведущих профессий, в частности рабочих очистного выбоя, проходчиков, выбойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемных машин, необходимый специальный стаж составляет не менее 20 лет.

Как формируется сумма повышенной пенсии

Для шахтеров, имеющих не менее 15 лет подземного стажа для мужчин или 7,5 года для женщин по Списку № 1, закон устанавливает особую гарантию. Минимальный размер пенсии определяется на уровне 80 % заработной платы, из которой рассчитывается пенсия, но не может быть ниже трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним! С 1 января 2026 года такой прожиточный минимум составляет 2 595 гривен. Соответственно, три его размера – это 7 785 гривен.

То есть, если рассчитанный размер шахтерской пенсии окажется ниже этой суммы, выплату должны довести до гарантированного минимума. Вместе с тем, 7 785 гривен – это именно гарантированный минимальный размер для тех, кто соответствует установленным законом условиям, а не фиксированная сумма, которую будет получать каждый шахтер.

Что нужно для оформления пенсии

Для подтверждения права на льготную пенсию необходимо подать в Пенсионный фонд документы, подтверждающие страховой и специальный стаж. В частности, предоставить трудовую книжку, уточняющую справку предприятия или его правопреемника с указанием периодов специального стажа и профессии.

Также могут понадобиться копии приказов предприятия о результатах аттестации рабочих мест. А вот подать документы можно в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами ПФУ.

Как мы писали ранее, для других категорий пенсионеров действуют отдельные правила относительно минимальных выплат и доплат. В частности, размер пенсии может зависеть от возраста, страхового стажа, статуса человека и других предусмотренных законодательством условий.