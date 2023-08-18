Красный Крест начал принимать пожертвования в криптовалюте

Оплата криптовалютой набирает обороты. Все больше мировых компаний позволяют потребителям покупать товары и услуги с помощью крипт. Красный Крест также решил опробовать новые цифровые возможности.

Красный Крест принимает пожертвования в крипте

Представительство Красного Креста в Сингапуре разрешило криптовалюту, в частности биткоин как новый вид пожертвований. Благотворительная организация заключила партнерство с платежной компанией Triple-A.

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Поскольку эта организация имеет лицензию Денежного управления Сингапура (MAS), платежи производятся быстро и легко конвертируются из цифровых активов в денежные.

Бенджамин Уильям Генеральный секретарь и исполнительный директор Сингапурского Красного Креста Пожертвования в криптовалютах становятся все более популярными благодаря эффективности их обработки и глобальной доступности. Принимая цифровые валюты, мы открываем двери для нового сегмента доноров, которые хорошо разбираются в технологиях и хотят изменить жизнь к лучшему с помощью своих цифровых активов.

Эта опция уже доступна на сайте Сингапурского Красного Креста. Теперь доноры со всего мира смогут пожертвовать благотворительной организации и в цифровой валюте.

Где можно рассчитаться биткоином в Украине

Цифровые технологии дошли и до многих украинских компаний. В Украине можно внести оплату биткоином в некоторых интернет-магазинах, юридических организациях, IT-сфере и даже оплатить путешествия.

Более того, компания WOG утверждает, что с помощью цифровой валюты вы можете воспользоваться услугами их АЗС.