Червоний Хрест почав приймати пожертви у криптовалюті
Джерело:Fintech Finance News
Оплата криптовалютою набирає обертів. Все більше світових компаній дозволяють споживачам купувати товари та послуги за допомогою крипти. Червоний Хрест також вирішив випробувати нові цифрові можливості.
Червоний Хрест приймає пожертви у крипті
Представництво Червоного Хреста у Сінгапурі вирішило дозволити криптовалюту, зокрема біткоїн як новий вид пожертв. Благодійна організація уклала партнерство з платіжною компанією Triple-A.
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Оскільки ця організація має ліцензію Грошового управління Сінгапуру (MAS), платежі проводяться швидко та легко конвертуються з цифрових активів у грошові.
Пожертви у криптовалютах стають дедалі популярнішими завдяки ефективності їх оброблення та глобальній доступності. Приймаючи цифрові валюти, ми відкриваємо двері для нового сегменту донорів, які добре розуміються на технологіях і хочуть змінити життя на краще за допомогою своїх цифрових активів.
Ця опція уже доступна на сайті Сінгапурського Червоного Хреста. Тепер донори з усього світу зможуть надавати пожертви благодійній організації і у цифровій валюті.
Де можна розрахуватися біткоїном в Україні
Цифрові технології дійшли і до багатьох українських компаній. В Україні можна внести оплату біткоїном у деяких інтернет-магазинах, юридичних організаціях, у IT-сфері та навіть оплатити подорожі.
Більше того, компанія "WOG" стверджує, що за допомогою цифрової валюти ви можете скористатися послугами їхніх АЗС.WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.