Правительство переходит на жесткую экономию: что будет с пенсиями и зарплатами
Кабмин включает режим жесткой экономии бюджетных расходов из-за стремительно растущих потребностей армии. В то же время планирует провести в ближайшее время детальный аудит расходов Министерства обороны.
На чем будут экономить?
Правительство будет экономить бюджетные средства, не закрепленные за потребностями обороны, заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.
С этой целью уже был проведен аудит, который позволил найти дополнительное финансирование для Вооруженных Сил.
По результатам аудита уже найдено 70 миллиардов гривен экономии, которые пойдут на нужды армии,
– отметил Корецкий.
В то же время премьер заверил, что экономия не должна сказаться на выполнении основных социальных обязательств государства перед украинцами.
Что касается пенсий и зарплат, проблем не будет,
– подчеркнул премьер.
Зачем будут проверять Минобороны?
Следующей задачей Кабмина премьер назвал детальный аудит потребностей Министерства обороны.
По его словам, в течение ближайшего месяца правительство должно проанализировать соответствующие потребности и определить, как максимально эффективно использовать имеющиеся бюджетные ресурсы.
Безусловно, мы будем анализировать, изучать каждую гривну, но война существенно меняется, война существенно дорожает – это реальность, и мы должны реагировать на эти вызовы,
– отметил Корецкий.
Также премьер добавил, что при подготовке государственного бюджета на 2027 год правительство будет исходить из принципа максимально эффективного использования каждой бюджетной гривны.
Корецкий призвал народных депутатов принять участие в формировании бюджета и поддержать необходимые решения. По его словам, речь идет не только об экономии, но и о поиске дополнительных ресурсов для обороны.
Напомним, в настоящее время дефицит бюджета Минобороны составляет около 27 миллиардов долларов. Чтобы закрыть эту оборонную "дыру", Украина ведет активные переговоры с международными партнерами, чтобы те в экстренном порядке выделили финансирование на нужды армии.