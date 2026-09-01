Правительство переходит на жесткую экономию: что будет с пенсиями и зарплатами

Кабмин включает режим жесткой экономии бюджетных расходов из-за стремительно растущих потребностей армии. В то же время планирует провести в ближайшее время детальный аудит расходов Министерства обороны.

На чем будут экономить?

Правительство будет экономить бюджетные средства, не закрепленные за потребностями обороны, заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

С этой целью уже был проведен аудит, который позволил найти дополнительное финансирование для Вооруженных Сил.

По результатам аудита уже найдено 70 миллиардов гривен экономии, которые пойдут на нужды армии,

– отметил Корецкий.

В то же время премьер заверил, что экономия не должна сказаться на выполнении основных социальных обязательств государства перед украинцами.

Что касается пенсий и зарплат, проблем не будет,

– подчеркнул премьер.

Зачем будут проверять Минобороны?

Следующей задачей Кабмина премьер назвал детальный аудит потребностей Министерства обороны.

По его словам, в течение ближайшего месяца правительство должно проанализировать соответствующие потребности и определить, как максимально эффективно использовать имеющиеся бюджетные ресурсы.

Безусловно, мы будем анализировать, изучать каждую гривну, но война существенно меняется, война существенно дорожает – это реальность, и мы должны реагировать на эти вызовы,

– отметил Корецкий.

Также премьер добавил, что при подготовке государственного бюджета на 2027 год правительство будет исходить из принципа максимально эффективного использования каждой бюджетной гривны.

Корецкий призвал народных депутатов принять участие в формировании бюджета и поддержать необходимые решения. По его словам, речь идет не только об экономии, но и о поиске дополнительных ресурсов для обороны.

Напомним, в настоящее время дефицит бюджета Минобороны составляет около 27 миллиардов долларов. Чтобы закрыть эту оборонную "дыру", Украина ведет активные переговоры с международными партнерами, чтобы те в экстренном порядке выделили финансирование на нужды армии.