Корецкий рассказал, какие регионы отстают в подготовке к зиме

Отопительный сезон неумолимо приближается, однако далеко не все регионы готовы к возможным вызовам. Ситуация с безопасностью ключевых объектов вынудила правительство прибегнуть к строгим предупреждениям.

Почему правительство бьет тревогу перед зимой

Отопительный сезон неумолимо приближается, однако далеко не все регионы готовы к возможным вызовам. Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что ситуация с безопасностью ключевых объектов вынудила правительство прибегнуть к жестким предупреждениям.

Глава правительства заявил о серьезном отставании в строительстве защитных сооружений и подключении оборудования в отдельных областях. На реализацию "планов устойчивости" государство уже направило 67,6 миллиарда гривен, из которых 43,7 миллиарда пошло именно на инженерную защиту критической инфраструктуры. Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсетях.

Обеспечение резервного энергоснабжения объектов теплоснабжения, водопровода и канализации полностью ложится на плечи местных властей. Корецкий подчеркнул, что именно руководители на местах будут нести личную ответственность, если люди останутся без базовых коммунальных услуг во время возможных отключений электроэнергии.

"Поручил Минэнерго, Мининфраструктуры и Агентству восстановления усилить контроль за каждым конкретным объектом и обеспечить завершение работ в установленные сроки", – отметил премьер.

Подготовка к самой сложной зиме продолжается уже несколько месяцев, ведь сохраняется риск новых ударов по украинской генерации. Ранее правительство разработало специальные "планы устойчивости", которые предусматривают возведение укрытий для энергообъектов и установку мощных генераторов на водоканалах. "До начала отопительного сезона еще есть время, и все службы, ведомства и органы местного самоуправления должны максимально консолидировать усилия и ускорить работу", – резюмировал Корецкий, призвав выполнить все меры своевременно.

Ранее мы писали, что Украина и Россия рассматривают возможность объявить ограниченное перемирие на зимний период. Стороны могут взять паузу в ударах по энергетическим объектам.