НБУ впервые в 2023 году пересмотрит учетную ставку: есть ли причины для повышения

Сегодня НБУ впервые пересмотрит размер учётной ставки в этом году. По мнению банкиров, регулятор сохранит ее на текущем уровне, учитывая высокие темпы инфляции.

Почему НБУ сохранит учетную ставку

В комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко отметил, что решения НБУ по учетной ставке могут повлиять на валютный рынок. В частности, говорится о возможном поднятии официального курса доллара, если регулятор решит повысить ставку.

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Однако учитывая, что стабильность для государства сейчас приоритет номер один – этого не произойдет в ближайшее время.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Мы склонны считать, что в этот непростой период вряд ли возможен пересмотр учетной ставки и официальный курс валют.

Другой банкир Иван Свитек тоже считает, что регулятор оставит учетную ставку на текущем уровне 25%. В разговоре с 24 Каналом, он отметил, что, несмотря на замедление траектории инфляции в конце года, темпы роста потребительских цен остаются очень высокими, что требует от НБУ придерживаться жесткой монетарной политики.

Иван Свитек Председатель правления Юнекс Банк К тому же, темпы роста ставки по вкладам физических лиц все еще остаются очень умеренными. Но и в повышении учетной ставки нет смысла. Итак, уверен, что на заседании 26 января будет принято решение о сохранении текущего уровня учетной ставки.

Просмотры учетной ставки

В 2022 году НБУ резко повысил учетную ставку до 25% через три месяца после начала полномасштабной войны в Украине.

После этого регулятор во время заседаний монетарного комитета НБУ сохранял на этом уровне.

На что влияет учетная ставка

Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Соответственно, если инфляция высока – увеличивает и когда контролируемая – снижает. Соответственно изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Так чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

Ставки по депозитам

Иван Свитек рассказывает, что банки за пределами первой двадцатки по уровню ставок по депозитам физических лиц в большинстве своем уже близки к максимальным с точки зрения рентабельности ставкам на уровне 17 – 19% годовых в гривне. Но ситуация на рынке очень неровная.

Банковская система остается чрезмерно ликвидной, однако эта ликвидность распределена по рынку неравномерно. На что, кстати, во время декабрьского заседания монетарного комитета обращали внимание его члены,

– замечает банкир.

Он добавляет, что большая часть прироста средств физических лиц в прошлом году формировалась за счет крупнейших банков. А значит, у них нет рыночных стимулов поднимать ставки по вкладам.

Доходность вкладов

Это наглядно демонстрирует индекс UIRD, рассчитываемый как средний показатель депозитных ставок среди 20 крупнейших банков. Скажем, за последние 3 месяца доходность 6-месячного вклада выросла с 11,4% до 12,3% годовых. В то же время по гривневому вкладу на тот же срок небольшие банки готовы давать до 15 – 16% годовых.

– объясняет Свитек.

Поэтому, учитывая тот факт, что во время действия режима военного положения и три месяца после его завершения Фонд гарантирования обеспечивает 100% возврат суммы вкладов, по мнению банкира, правильной стратегией для украинцев было бы выбирать депозиты с наибольшими процентами, несмотря на размер финучреждения.

Свитек резюмирует, что, кроме прочего, это усилило бы конкуренцию в целом на рынке и стимулировало бы крупные банки более активно повышать ставки.