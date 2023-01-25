Таким прогнозом поделился руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. В первую очередь благодаря международной помощи гривна почти не испытывает давления.

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Мы видим, что сейчас рынок немного успокоился, гривна укрепляется на рынках. Наверное, так и будет происходить дальнейшее медленное укрепление гривны из-за того, что в первую очередь будет поступать внешняя помощь и приток валюты через внешнюю помощь бюджета растет. То есть наши золотовалютные резервы стабильно пополняются, что немного улучшает ожидания гривни. В то же время нет никаких таких фундаментальных факторов, которые существенно давили бы. По крайней мере, пока мы не ожидаем,

– объяснил эксперт.

Стабильный экспорт улучшает прогнозы

Не менее важный фактор, влияющий на наличный курс доллара, – приток валюты в страну, которая происходит благодаря экспорту. Здесь наибольшее значение имеет стабильность "зернового" соглашения. Поскольку в ближайшее время серьезных угроз для ее выполнения не предполагается, эксперты сохраняют оптимизм по поводу курса гривны.

Цены на энергоресурсы – это то, что могло бы надавить на гривну из-за роста, но они остаются более или менее умеренными. Соответственно, нет каких-либо серьезных факторов. Конечно, геополитический фактор остается основным риском. Мы понимаем, что там любая эскалация будет увеличивать неопределенность и давить на гривну.

– подытожил Паращий.

Курс евро достиг рекорда

24 января официальный курс евро достиг исторического максимума, вплотную приблизившись почти к 39,75 гривны. Наличный курс составляет практически 44 гривны за евро. За сутки с 23 на 24 января официальный курс вырос на 19 копеек.