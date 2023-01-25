Курс валют в банках

За данным "Минфина", 25 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (-7 копеек против 24 января), а купить за 40,52 гривны (-3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 42,70 гривны (-15 копеек), а продают в среднем по 43,50 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,53 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – за (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,46 гривны (+14 копеек), а продажа – 43,71 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (без изменений), а продажа – 40,50 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 43,45 гривны (+10 копеек), а продают за 43,61 гривны (+6 копеек).

Курс доллара на этой неделе

По мнению банкирши Анны Золотько, которой она поделилась в комментарии 24 Каналу, ближе к концу недели, вполне вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривны.