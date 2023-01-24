Курс валют в банках

  • За данным "Минфина", 24 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,07 гривны (+7 копеек против 23 января), а купить за 40,55 гривны (без изменений).

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  • Наличное евро банки покупают за 42,85 гривны (+15 копеек), а продают в среднем по 43,57 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках Украины

  • В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,30 гривны (+7 копеек), а продают – за 40,52 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.
  • Евро колеблется на уровне: покупка – 43,32 гривны (+16 копеек), а продажа – 43,65 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,50 гривны (+5 копеек).
  • Евро покупают по 43,35 гривны (+15 копеек), а продают за 43,55 гривны (+18 копеек).

Курс доллара на этой неделе

По мнению банкирши Анны Золотько, которым она поделилась в комментарии 24 Каналу, ближе к концу недели, вполне вероятно небольшое повышение курса на фоне роста спроса из-за активизации выплат зарплат украинцам. Правда, учитывая сбалансированность рынка, она не ожидает существенного подорожания гривны.

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

На мой взгляд, на этой неделе курс на наличном рынке будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.