Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 23 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривны (-5 копеек против 20 января), а купить за 40,55 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 42,70 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 43,40 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,23 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,53 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 43,16 гривны (+42 копейки), а продажа – 43,60 гривны (+18 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,35 гривны (+4 копейки), а продажа – 40,45 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 43,20 гривны (+10 копеек), а продают за 43,37 гривны (+7 копеек).
Курс доллара на этой неделе
Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, рассказал, что стабильности курса в последнюю неделю января будет способствовать контролируемая инфляция и денежные поступления от стран-партнеров.
Именно экономические факторы позволяют прогнозировать дальнейшую стабильность на валютном рынке: до конца января курс доллара будет оставаться в привычном диапазоне в 40 – 41 гривен за доллар.