Курс валют в банках

За данным "Минфина", 23 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривны (-5 копеек против 20 января), а купить за 40,55 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 42,70 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 43,40 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,23 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,53 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (-12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 43,16 гривны (+42 копейки), а продажа – 43,60 гривны (+18 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,35 гривны (+4 копейки), а продажа – 40,45 гривны (+5 копеек).

(+4 копейки), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 43,20 гривны (+10 копеек), а продают за 43,37 гривны (+7 копеек).

Курс доллара на этой неделе

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, рассказал, что стабильности курса в последнюю неделю января будет способствовать контролируемая инфляция и денежные поступления от стран-партнеров.