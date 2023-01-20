Курс валют в банках

За данным "Минфина", 20 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,05 гривны (+5 копеек против 19 января), а купить за 40,55 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 42,60 гривны (+15 копеек), а продают в среднем по 43,30 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,21 гривны (+9 копеек), а продают – за 40,65 гривны (+21 копейка), по данным finance.ua.

(+9 копеек), а продают – за (+21 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,74 гривны (-21 копейка), а продажа – 43,42 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,31 гривны (+4 копейки), а продажа – 40,40 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 43,10 гривны (+10 копеек), а продают за 43,30 гривны (+5 копеек).

Курс доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу прогнозировала, что в течение этой недели тренд по укреплению гривны будет понемногу ослабевать. Также Золотько отмечала, что курсовое движение может оказаться разнонаправленным, однако значительных колебаний, учитывая сбалансированность рынка, в середине месяца банкирша не ожидала.