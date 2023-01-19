Курс валют в банках

За данным "Минфина", 19 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривны (-10 копеек против 18 января), а купить за 40,55 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 42,45 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 43,30 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,12 гривны (-6 копеек), а продают – за 40,44 гривны (-14 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а продают – за (-14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,95 гривны (+39 копеек), а продажа – 43,30 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,27 гривны (+13 копеек), а продажа – 40,40 гривны (-9 копеек).

(+13 копеек), а продажа – (-9 копеек). Евро покупают по 43 гривны (без изменений), а продают за 43,25 гривны (-9 копеек).

Курс доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что утро 16 января началось с новой волны укрепления гривны. Вместе с тем, по ее мнению, в течение этой недели тренд по укреплению гривны будет понемногу ослабевать.