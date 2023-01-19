Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 19 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривні (-10 копійок проти 18 січня), а купити за 40,55 гривні (-5 копійок).
До теми Спроби розхитати курс не приносять результатів: скільки коштуватиме долар цього тижня
- Готівкове євро банки купують за 42,45 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 43,30 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,12 гривні (-6 копійок), а продають – за 40,44 гривні (-14 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,95 гривні (+39 копійок), а продаж – 43,30 гривні (+6 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,27 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,40 гривні (-9 копійок).
- Євро купують по 43 гривні (без змін), а продають за 43,25 гривні (-9 копійок).
Курс долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зазначила, що ранок 16 січня почався з нової хвиля зміцнення гривні. Разом з тим, на її думку, протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати.
І загалом курсовий рух може виявитись різнонаправленим. Разом з тим значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, в середині місяця банкірка не очікує.На мою думку, найближчі 7 днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар.