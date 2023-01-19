Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривні (-10 копійок проти 18 січня), а купити за 40,55 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 42,45 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 43,30 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,12 гривні (-6 копійок), а продають – за 40,44 гривні (-14 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продають – за (-14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,95 гривні (+39 копійок), а продаж – 43,30 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,27 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,40 гривні (-9 копійок).

(+13 копійок), а продаж – (-9 копійок). Євро купують по 43 гривні (без змін), а продають за 43,25 гривні (-9 копійок).

Курс долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зазначила, що ранок 16 січня почався з нової хвиля зміцнення гривні. Разом з тим, на її думку, протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати.