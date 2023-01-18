Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 18 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,10 гривні (-5 копійок проти 17 січня), а купити за 40,60 гривні (-5 копійок).
До теми Спроби розхитати курс не приносять результатів: скільки коштуватиме долар цього тижня
- Готівкове євро банки купують за 42,50 гривні (без змін), а продають в середньому за 43,25 (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,18 гривні (-17 копійок), а продають – за 40,58 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,56 гривні (-34 копійки), а продаж – 43,36 гривні (+2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,49 гривні (-7 копійок).
- Євро купують по 43 гривні (+35 копійок), а продають за 43,34 гривні (+44 копійки).
Курс долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу зазначила, що ранок 16 січня почався з нової хвиля зміцнення гривні. Разом з тим, на її думку, протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати.
І загалом курсовий рух може виявитись різнонаправленим. Разом з тим значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, в середині місяця банкірка не очікує.На мою думку, найближчі 7 днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар.