Курс валют в банках

За данным "Минфина", 18 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,10 гривны (-5 копеек против 17 января), а купить за 40,60 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 42,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,25 (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,18 гривны (-17 копеек), а продают – за 40,58 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,56 гривны (-34 копейки), а продажа – 43,36 гривны (+2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,49 гривны (-7 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают по 43 гривны (+35 копеек), а продают за 43,34 гривны (+44 копейки).

Курс доллара на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что утро 16 января началось с новой волны укрепления гривны. Вместе с тем, по ее мнению, в течение этой недели тренд по укреплению гривны будет понемногу ослабевать.