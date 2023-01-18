Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 18 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,10 гривны (-5 копеек против 17 января), а купить за 40,60 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 42,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 43,25 (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,18 гривны (-17 копеек), а продают – за 40,58 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,56 гривны (-34 копейки), а продажа – 43,36 гривны (+2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,49 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают по 43 гривны (+35 копеек), а продают за 43,34 гривны (+44 копейки).
Курс доллара на этой неделе
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что утро 16 января началось с новой волны укрепления гривны. Вместе с тем, по ее мнению, в течение этой недели тренд по укреплению гривны будет понемногу ослабевать.
И вообще курсовое движение может оказаться разнонаправленным. Вместе с тем значительных колебаний, учитывая сбалансированность рынка, в середине месяца банкирша не ожидает. По моему мнению, в ближайшие 7 дней курс доллара будет колебаться в коридоре 40 – 40,80 гривен за доллар.