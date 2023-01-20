Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 20 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,05 гривні (+5 копійок проти 19 січня), а купити за 40,55 гривні (без змін).
До теми Спроби розхитати курс не приносять результатів: скільки коштуватиме долар цього тижня
- Готівкове євро банки купують за 42,60 гривні (+15 копійок), а продають в середньому за 43,30 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,21 гривні (+9 копійок), а продають – за 40,65 гривні (+21 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,74 гривні (-21 копійка), а продаж – 43,42 гривні (+12 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,31 гривні (+4 копійки), а продаж – 40,40 гривні (без змін).
- Євро купують по 43,10 гривні (+10 копійок), а продають за 43,30 гривні (+5 копійок).
Курс долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу прогнозувала, що протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати. Також Золотько зазначала, що загалом курсовий рух може виявитись різнонаправленим, однак значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, в середині місяця банкірка не очікувала.
На мою думку, найближчі 7 днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар.