Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,05 гривні (+5 копійок проти 19 січня), а купити за 40,55 гривні (без змін).

До теми Спроби розхитати курс не приносять результатів: скільки коштуватиме долар цього тижня

Готівкове євро банки купують за 42,60 гривні (+15 копійок), а продають в середньому за 43,30 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,21 гривні (+9 копійок), а продають – за 40,65 гривні (+21 копійка), за даними finance.ua.

(+9 копійок), а продають – за (+21 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,74 гривні (-21 копійка), а продаж – 43,42 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,31 гривні (+4 копійки), а продаж – 40,40 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують по 43,10 гривні (+10 копійок), а продають за 43,30 гривні (+5 копійок).

Курс долара цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу прогнозувала, що протягом цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати. Також Золотько зазначала, що загалом курсовий рух може виявитись різнонаправленим, однак значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, в середині місяця банкірка не очікувала.