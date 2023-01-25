Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (-7 копійок проти 24 січня), а купити за 40,52 гривні (-3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 42,70 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 43,50 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,53 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,46 гривні (+14 копійок), а продаж – 43,71 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (без змін), а продаж – 40,50 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують по 43,45 гривні (+10 копійок), а продають за 43,61 гривні (+6 копійок).

Курс долара цього тижня

На думку банкірки Анни Золотько, якою вона поділилась у коментарі 24 Каналу, ближче до кінця тижня цілком ймовірне невеличке підвищення курсу на фоні зростання попиту через активізацію виплат зарплат українцям. Щоправда, зважаючи на збалансованість ринку, вона не очікує на суттєве подорожчання гривні.